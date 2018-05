Рекордный «Бессмертный полк» прошел по улицам Нью-Йорка

Нью-Йорк, 6 мая. Первые акции «Бессмертный полк» в Соединенных Штатах стартовали на Восточном побережье, где в Нью-Йорке в акции приняло участие рекордное количество участников — для США. В акциях на территории США принимают участие жители более чем двадцати городов.

В Нью-Йорке прошло самое массовое построение — в строю «Бессмертного полка» прошли около 2000 человек. Как сообщает «Инфореактор», акция стала самой массовой с момента ее первого проведения на Манхэттене в 2015 году.

Акции в США проходят традиционно в первую субботу перед 9 мая. Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», участники акции в Нью-Йорке прошли по набережной реки Гудзон до Бэттери-парка, где расположен монумент в честь американских военнослужащих, погибших на войне. В составе «Бессмертного полка» шли российские ветераны Великой Отечественной, живущие в США, и американские ветераны Второй мировой войны.

The parade for #victoryday in #NYC commemorating unity of #Russia #China & #USA to defeat #fascism. #Immortalregiment pic.twitter.com/bX5y1Oays4