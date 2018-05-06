Украинские военные будут изучать настроение жителей юга России

Киев, 6 мая. Украинские военные планируют провести соцопрос на территории России, чтобы узнать настроение жителей южных территорий.

На порте госзакупок опубликован тендер от имени Центра информационно-психологических операций №72 ВСУ.

По техзаданию, украинские военные собираются разузнать, насколько жителей юга России устраивает их жизнь и присустствуют ли в регионе протестные настроения. Кроме того, они планируют узнать уровень их обеспеченности. Для этого победитель тендера должен определить, по каким информационным каналам работа будет проведена наиболее эффективно. Исследование будет проведено на территории Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Ростовской области и Крыма.

На эти цели из бюджета страны будет выделено 1,6 миллиона гривен (около 65 тысяч долларов США), передает «Газета.ру».