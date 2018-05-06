СМИ сообщили о нежелании Маккейна звать Трампа на свои похороны

Вашингтон, 6 мая. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн назвал людей, которых хотел бы видеть на собственных похоронах.

Американские СМИ со ссылкой на родственников Маккейна сообщают, что сенатор в случае своей кончины не хочет, чтобы президент Дональд Трамп посещал церемонию прощания. Вместо главы Соединенных Штатов Америки Маккейн хочет, чтобы попрощаться с ним пришел вице-президент Майкл Пенс, передает «Газета.ру».

По информации The New York Times, церемония прощания состоится в Вашингтонском кафедральном соборе. Напомним, у Маккейна врачи обнаружили агрессивную форму рака головного мозга, медики дают пессимистичные прогнозы.

