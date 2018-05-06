Меню
Весь мир
СМИ сообщили о нежелании Маккейна звать Трампа на свои похороны
Украина
Украинские военные будут изучать настроение жителей юга России
Следующая новость
Загрузка...

    СМИ сообщили о нежелании Маккейна звать Трампа на свои похороны

    50

    СМИ сообщили о нежелании Маккейна звать Трампа на свои похороны

    Вашингтон, 6 мая. Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн назвал людей, которых хотел бы видеть на собственных похоронах.

    Американские СМИ со ссылкой на родственников Маккейна сообщают, что сенатор в случае своей кончины не хочет, чтобы президент Дональд Трамп посещал церемонию прощания. Вместо главы Соединенных Штатов Америки Маккейн хочет, чтобы попрощаться с ним пришел вице-президент Майкл Пенс, передает «Газета.ру».

    По информации The New York Times, церемония прощания состоится в Вашингтонском кафедральном соборе. Напомним, у Маккейна врачи обнаружили агрессивную форму рака головного мозга, медики дают пессимистичные прогнозы.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.