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МИД России направил Грибаускайте приглашение на инаугурацию Путина
Украина
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    МИД России направил Грибаускайте приглашение на инаугурацию Путина

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    МИД России направил Грибаускайте приглашение на инаугурацию Путина

    Москва, 6 мая. Министерство иностранных дел России направило главе Литвы Дале Грибаускайте приглашение на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

    По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, приглашение передали в литовское посольство в российской столице, сообщает «Газета.ру».

    Ранее СМИ Литвы писали, что глава государства не получила приглашение на церемонию инаугурации российского лидера. Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что решение насчет участия Грибаускайте в церемонии примут после того, как будет получено официальное приглашение. 

    Напомним, церемония инаугурации состоится в понедельник в Кремле.

    Автор: Настасья Шеркунова
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