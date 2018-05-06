МИД России направил Грибаускайте приглашение на инаугурацию Путина

Москва, 6 мая. Министерство иностранных дел России направило главе Литвы Дале Грибаускайте приглашение на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, приглашение передали в литовское посольство в российской столице, сообщает «Газета.ру».

Ранее СМИ Литвы писали, что глава государства не получила приглашение на церемонию инаугурации российского лидера. Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что решение насчет участия Грибаускайте в церемонии примут после того, как будет получено официальное приглашение.

Напомним, церемония инаугурации состоится в понедельник в Кремле.