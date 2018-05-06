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В вымышленном враге на учениях  в Эстонии узнали Россию
Украина
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    В вымышленном враге на учениях  в Эстонии узнали Россию

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    В вымышленном враге на учениях  в Эстонии узнали Россию

    Таллин, 6 мая. В Эстонии провели военные учения при участии 30 стран. По мнению ряда СМИ, вымышленный противник на учениях напоминал Россию.

    По данным The Washington Post, в рамках учений вымышленная страна Кримзония напала на Берилию. В результате нападения мобильная связь была полностью прервана. Кроме того, в результате взлома беспилотного летательного аппарата на базе НАТО погибли солдаты.

    The Washington Post полагает, что замысел основан на событиях 20007 года. Тогда компьютеры президента, правительства и других эстонских органов власти подверглись хакерским  атакам. В Таллине сочли, что за кибератаками стояла Россия.

    Ранее сообщалось об учениях украинских военнослужащих в Германии.

    Автор: Сергей Свазовский
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