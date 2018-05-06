Американские самолеты провели разведку у границ России

Вашингтон, 6 мая. Два американских самолета провели разведывательные полеты недалеко от границ Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные Twitter-аккаунта Mil Radar.

Отмечается, что авиалайнер RC-135V выдвинулся с британской базы, и провел полет над Балтикой и Польшей недалеко от Калининградской области России. В свою очередь, самолет Boeing P-8A Poseidon отправился с эстонской базы Эмари, и также выполнил полет недалеко от Калининградской области, — пишет РИА Новости.

Ранее RT сообщала о перехвате американского самолета российским Су-27 в небе над Черным морем. В Пентагоне заявили, что американский самолет попал в сильную турбулентность.