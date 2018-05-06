Меню
Политика
Американские самолеты провели разведку у границ России
Украина
Украинские военные будут изучать настроение жителей юга России
Следующая новость
Загрузка...

    Американские самолеты провели разведку у границ России

      /  Обновлено: 
    237

    Американские самолеты провели разведку у границ России

    Вашингтон, 6 мая. Два американских самолета провели разведывательные полеты недалеко от границ Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные  Twitter-аккаунта Mil Radar.

    Отмечается, что авиалайнер RC-135V выдвинулся с британской базы, и провел полет над Балтикой и Польшей недалеко от Калининградской области России. В свою очередь, самолет Boeing P-8A Poseidon отправился с эстонской базы Эмари, и также выполнил полет недалеко от Калининградской области, — пишет РИА Новости.

    Ранее RT сообщала о перехвате американского самолета российским Су-27 в небе над Черным морем. В Пентагоне заявили, что американский самолет попал в сильную турбулентность.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.