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Новости Сирии
Сирия: жители Африна вышли на протест после избиения ребенка боевиками
Новости Сирии
Сирия: жители Африна вышли на протест после избиения ребенка боевиками
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    Сирия: жители Африна вышли на протест после избиения ребенка боевиками

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    Сирия: жители Африна вышли на протест после избиения ребенка боевиками

    Дамаск, 6 мая. Жители Африна Сирийской Арабской Республики вышли на протест после того как боевики избили ребенка, проживающего в местной деревне. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

    Отмечается также,что на протяжении недели это уже второй подобный протест.

    Ситуация в Африне обострилась после попытки США сформировать так называемые «силы безопасности границы» на основе вооруженных формирований курдов. Турция  заявила об угрозе своему государственному суверенитету, призвав Вашиннгтон прекратить поддержку курдов.

    Вскоре Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии. Обе стороны конфликта понесли значительные потери.

    Автор: Сергей Свазовский
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