Пчелы против меда: Порошенко заявил, что не любит деньги 

Киев, 6 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не любит деньги. Его слова цитирует Focus.

В ходе интервью для немецкого издания у Порошенко спросили, легко ли бороться с олигархами, будучи самому олигархом. На это украинский президент ответил, что никаких сдерживающих фатокров в этом вопросе у него нет. Порошенко посетовал, что олигархи атакуют его посредством «фейков» в СМИ.

«За 4 минувших года я показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Напротив. Меня атакуют некоторые олигархи, которые распространяют обо мне фейковые новости через СМИ», — сказал глава Украины.

В рамках диалога журналист также предложил Порошенко закончить фразу, которую начал словами: «Я люблю деньги, потому что…». На это политик ответил, что не любит деньги.

Следует отметить, что, будучи кандидатом на пост президента Украины, Порошенко обещал продать свой бизнес. Однако слово свое он не сдержал. На деле активы главы Украины за последние несколько лет увеличились в разы на фоне резкого падения промышленности в стране.