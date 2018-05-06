Меню
Политика
Пашинян назвал условия своей отставки с поста премьер-министра Армении
Новости Сирии
Сирия: жители Африна вышли на протест после избиения ребенка боевиками
Следующая новость
Загрузка...

    Пашинян назвал условия своей отставки с поста премьер-министра Армении

    58

    Пашинян назвал условия своей отставки с поста премьер-министра Армении

    Ереван, 6 мая. Кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал условия, при которых он готов покинуть пост премьер-министра страны. Его слова цитирует News.am.

    Следует отметить,что Пашиняну пока не удалось занять должность главы правительства Армении.Тем не менее, политик уже рассуждает об условиях, при которых он будет  готов уйти в отставку.

    «В случае моего избрания премьер-министром в тот момент, когда я увижу, что есть полноценные условия для проведения действительно  демократических, законных, прозрачных и легитимных выборов, я подам в отставку»,- сказал оппозиционер.

    Пашинян также отметил, что видит несколько вариантов состава будущего правительства страны. Он также призвал соратников к новым протестам, если парламент не изберет его на должность премьер-министра, — передает телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.