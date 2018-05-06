Пашинян назвал условия своей отставки с поста премьер-министра Армении

Ереван, 6 мая. Кандидат на пост премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал условия, при которых он готов покинуть пост премьер-министра страны. Его слова цитирует News.am.

Следует отметить,что Пашиняну пока не удалось занять должность главы правительства Армении.Тем не менее, политик уже рассуждает об условиях, при которых он будет готов уйти в отставку.

«В случае моего избрания премьер-министром в тот момент, когда я увижу, что есть полноценные условия для проведения действительно демократических, законных, прозрачных и легитимных выборов, я подам в отставку»,- сказал оппозиционер.

Пашинян также отметил, что видит несколько вариантов состава будущего правительства страны. Он также призвал соратников к новым протестам, если парламент не изберет его на должность премьер-министра, — передает телеканал «360».