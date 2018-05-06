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Украинские бойцы в ходе учений подбили несколько вражеских танков Abrams
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    Украинские бойцы в ходе учений подбили несколько вражеских танков Abrams

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    Украинские бойцы в ходе учений подбили несколько вражеских танков Abrams

    Берлин, 6 мая. Украинские бойцы подбили несколько танков Abrams условного противника в ходе учений на полигоне, расположенном неподалеку от немецкого города Хохенфельс. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

    Отмечается, что международные учения перешли на завершающую стадию. В ходе столкновений с условным противником украинские военнослужащие подбили несколько вражеских танков Abrams. При этом бойцам удалось достичь пункта назначения без существенных потерь.

    В украинском военном ведомстве добавили, что в рамках учений используется лазерная система имитации боя MILES, позволяющая с высокой точностью воспроизводить реальные боевые условия.

    Ранее президент Украины заявил о «возрождении» украинской армии. Об этом писал телеканал «360».

    Автор: Сергей Свазовский
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