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ОЗХО опровергла свои данные о количестве вещества, использованного для отравления Скрипалей 
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    ОЗХО опровергла свои данные о количестве вещества, использованного для отравления Скрипалей 

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    ОЗХО опровергла свои данные о количестве вещества, использованного для отравления Скрипалей 

    Лондон, 6 мая. Представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил,  что точно определить  количество вещества, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не представляется возможным. Об этом сообщает ТАСС.

    Представитель ОЗХО отметил, что речь может идти о миллиграммах. В то же время, глава организации Ахмет Узюмджю ранее утверждал, что для отравления Скриплей было использовано до 100 граммов отравляющего вещества, — указывает RT.

    Ранее эксперт предположил, каким будет доклад ОЗХО об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

    Автор: Сергей Свазовский
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