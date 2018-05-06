ОЗХО опровергла свои данные о количестве вещества, использованного для отравления Скрипалей 

Лондон, 6 мая. Представитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил, что точно определить количество вещества, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не представляется возможным. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель ОЗХО отметил, что речь может идти о миллиграммах. В то же время, глава организации Ахмет Узюмджю ранее утверждал, что для отравления Скриплей было использовано до 100 граммов отравляющего вещества, — указывает RT.

Ранее эксперт предположил, каким будет доклад ОЗХО об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.