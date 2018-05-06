Песков рассказал о рабочем графике Путина накануне инаугурации

Москва, 6 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике главы государства Владимира Путина в канун инаугурации.

По словам Пескова, в день инаугурации российский лидер проведет ряд совещаний и встреч, которые будут носить рабочий характер.

«У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня. Это непубличные, рабочие совещания», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что в день инаугурации президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует играть в хоккей. Об этом сообщала Газета.ru.