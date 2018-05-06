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Россия
Песков рассказал о рабочем графике Путина накануне инаугурации
Россия
Песков рассказал о рабочем графике Путина накануне инаугурации
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    Песков рассказал о рабочем графике Путина накануне инаугурации

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    Песков рассказал о рабочем графике Путина накануне инаугурации

    Москва, 6 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике главы государства Владимира Путина в канун инаугурации.

    По словам Пескова, в день инаугурации российский лидер проведет ряд совещаний и встреч, которые будут носить рабочий характер.

    «У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня. Это непубличные, рабочие совещания», — цитирует Пескова агентство  ТАСС.

    Ранее стало известно, что в день инаугурации президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует играть в хоккей. Об этом сообщала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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