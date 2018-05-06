Дамаск, 6 мая. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»1 готовится сдать правительственным войскам лагерь Ярмук на юге провинции Дамаск Сирийской Арабской Республики. Такой информацией располагает Al-Masdaar News.

Издание отмечает, что террористы оказались в фактически безвыходном положении. Они со всех сторон окружены правительственными войсками. Поэтому в ближайшие 48 часов лагерь Ярмук, вероятнее всего, будет сдан армии САР.

Ранее силы САА обнаружили крупный оружейный склад боевиков «Исламского государства» на левом берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор. .

1 Организация запрещена на территории РФ.