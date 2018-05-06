День Победы в Петербурге: куда успеть, что нельзя пропустить, к чему готовиться

Санкт-Петербург готовится поблагодарить город-герой Ленинград и отпраздновать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Федеральное агентство новостей рассказывает о самых ярких мероприятиях 9 мая в Санкт-Петербурге, к которым стоит присоединиться в этот праздник.

Парад Победы

В 10.00 утра на главную площадь города выйдут войска Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа – всего около 4,5 тысяч военнослужащих, среди них воспитанники Суворовских и Нахимовского военных училищ, курсанты вузов Минобороны России, МЧС РФ, МВД РФ и войска Национальной гвардии России.

Колонну военной техники в этом году составят 90 образцов боевых машин, включая танки Т-34-76 и Т-34-85, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А со стрелками-зенитчиками, БТР-80, боевые машины пехоты БМП-3, танки новейшей модификации Т-72Б-3, артиллерийские системы «Нона-СВК», «Мста-С», «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «С-400». Демонстрацию мощи военной силы Российской Федерации в петербургском небе эффектно дополнит авиация: над Дворцовой площадью пролетят вертолеты Ми-35, Ми-28, Ка-52, Ми-8 и Ми-26, наши знаменитые «Сушки» Су-24, Су-27, Су-34, Су-35 и «МиГи» МиГ-29 и МиГ-31, а также транспортные самолеты Ту-134, Ан-12.

Парад на Дворцовой завершится в 11.00, после чего площадь будет готовиться к следующему масштабному мероприятию.

Ветераны Победы и Бессмертный полк

Народная акция «Бессмертный полк» выведет на улицы сотни тысяч петербуржцев – в прошлом году их было около 700 000, в этом ожидается еще больший интерес к памятному шествию. Колонна начнет формироваться с 14.00 на Старо-Невском проспекте со стороны площади Александра Невского по направлению к площади Восстания. В 14.30 ветераны Великой Отечественной войны на ретро-автомобилях проедут по Невскому проспекту, а вслед за ними в 15.00 начнет движение колонна Бессмертного полка.

Судя по опыту прошлых лет, двигаться через центр города она будет несколько часов, но первых участников шествия уже в 15.30 встретят на Дворцовой площади концертной программой. На сцене появятся Александр Розенбаум, Тамара Гвердцители, Валерия, а солист Мариинского театра Василий Герелло споет петербуржцам песню-символ 9 мая – «День Победы». Предполагается, что к 17.00 все участники Бессмертного полка дойдут до сердца города, и на Дворцовой площади начнется общий праздничный концерт.

Для памяти и для души: концерты, выставки, танцы

Тот, кто не настроен идти в колонне по Невскому проспекту, но тоже хочет приобщиться к праздничной атмосфере, может попасть в 15.00 в Академическую капеллу на Мойке – здесь театр «Родом из Блокады» даст концерт «Бессмертие великой Победы».

Исторический парк «Россия – моя история» на Парке Победы в 12.00 9 мая поздравит гостей праздничным концертом, проведет тематические экскурсии и представит выставку «Расскажи мне о войне» — инсталляцию в виде блиндажа с экспозициями 30 городских школьных музеев. Все дни с 6 по 18 мая в историческом парке будет работать открытый микрофон, перед которым любой петербуржец сможет рассказать военную историю своей семьи.

В городском парке «Екатерингоф» на Нарвской с 18.00 до 21.00 9 мая пройдет, возможно, самая трогательная акция праздничного дня: городской арт-проект «РиоРита». Здесь будет все для того, чтобы создать атмосферу всеобщего ликования 9 мая 1945 года: музыка военно-духового оркестра, сирень, мороженое и леденцы на палочке, сладкая газировка, береты и платья в горошек, кружевные воротнички, танго, фокстроты и пасодобль. Танцевать в честь Победы в это же самое время будут также в Рязани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Севастополе, Казани, Рыбинске и Благовещенске.

В 22.00 нужно будет оторваться от всех дел и посмотреть в петербургское небо, которое расцветится салютом в знак 73-й годовщины Победы. Все мероприятия из центра города будут транслироваться в прямом эфире на городском канале «Санкт-Петербург».

С 5 по 7 мая у всех станций метро Санкт-Петербурга, а также в администрациях районов, отделениях «Почты России», в центрах «Мои документы», в отделениях «Сбербанка» и центрах приема платежей «Петроэлектросбыт» можно получить георгиевскую ленточку, символ памяти российских воинов.

В среду, 9 мая, в Петербурге ожидается солнечная ясная погода и 14 градусов тепла.