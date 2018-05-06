Москва, 6 мая. Задержанные в Крыму украинские рыбаки, обвиненные в браконьерстве, едва ли могут рассчитывать на защиту со стороны Украины. Такое мнение высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, ранее возглавлявшая региональную прокуратуру.

По ее словам, заявление МИД Украины однозначно указывает на отсутствие у экипажа рыболовецкого судна «ЯМК-0041» права находиться у побережья Крыма. Следовательно,нарушение украинских моряков не вызывает сомнений, — отмечает Поклонская.

Депутат также прокомментировала заявление МИД Украины о якобы имевшем место нарушении Конвенции ООН по морскому праву и обычного международного права со стороны России.

«Пусть эти господа расскажут о конвенциях и декларациях своим же гражданам — жителям Донецка, Луганска и Одессы, которых они методически уничтожают сегодня огнем, снарядами, пулями и минами», — посоветовала Поклонская киевским властям.

Ранее МИД Украины потребовал освободить задержанных в Черном море моряков. Об этом писала RT.