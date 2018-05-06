Эксперт назвал нецелесообразным техосмотр автомобилей в России

Москва, 6 мая. Автомобильный эксперт Петр Шкуматов назвал нецелесобразным технический осмотр автомобилей в России в том виде, в котором процедура существует в настоящее время.

По его словам, целью техосмотра является выявление и запрет эксплуатации автомобилей, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии. На практике провести качественную диагностику в рамках техосмотра не удается, — полагает Шкуматов.

«Есть две основные технические проблемы, из-за которых происходят ДТП. Первая: неисправность колес, покрышек, дисков, лысая резина. Вторая — отказ тормозной системы. Остальные причины абсолютно экзотичные, и для их выявления необходима полная диагностика автомобиля. Что касается отказа тормозной системы, то на стенде с роликами невозможно выявить такого рода неисправности», — цитирует Газета.ru.

Ранее сообщалось о вступлении в силу новых правил техосмотра в России.