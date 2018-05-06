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Эксперт назвал нецелесообразным техосмотр автомобилей в России
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    Эксперт назвал нецелесообразным техосмотр автомобилей в России

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    Эксперт назвал нецелесообразным техосмотр автомобилей в России

    Москва, 6 мая. Автомобильный эксперт Петр Шкуматов назвал нецелесобразным технический осмотр автомобилей в России в том виде, в котором процедура существует в настоящее время.

    По его словам, целью техосмотра является выявление и запрет эксплуатации автомобилей, которые находятся в ненадлежащем техническом состоянии. На практике провести качественную диагностику в рамках техосмотра не удается, — полагает Шкуматов.

    «Есть две основные технические проблемы, из-за которых происходят ДТП. Первая: неисправность колес,  покрышек, дисков, лысая резина. Вторая — отказ тормозной системы. Остальные причины абсолютно экзотичные, и для  их выявления необходима полная диагностика автомобиля. Что касается отказа тормозной системы, то на стенде с роликами  невозможно выявить такого рода неисправности», — цитирует Газета.ru.

    Ранее сообщалось о вступлении в силу новых правил техосмотра в России.

    Автор: Сергей Свазовский
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