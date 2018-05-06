Провал акции на Тверской: москвичи не захотели участвовать в личном пиаре Навального

Москва, 6 мая. Анонсированная блогером Алексеем Навальным несанкционированная акция на Тверской улице в Москве собрала в десять раз меньше участников, чем планировали ее организаторы.

По данным столичного МВД, в незаконном собрании приняли участие полторы тысячи горожан, в то время как Навальный ожидал увидеть 15 тысяч своих сторонников. Очевидно, что очередная попытка личного пиара блогера не заинтересовала жителей Москвы.

При этом митинг против блокировки Telegram собрал в пять раз больше участников, несмотря на то, что за последние два года отмечается заметное снижение протестной активности. В связи с этим можно сделать вывод, что 30 апреля Навальный зря вышел на площадь Сахарова — люди пришли на митинг совсем не ради него, а попытки увязать акцию 5 мая с призывами к защите Интернета лишь сильнее подорвут стремительно падающее доверие.

Очевидно, что москвичи готовы принимать участие в дискуссиях, посвященных реальным проблемам, таких как блокировка мессенджера или вопросы реновации. А у Навального отсутствует реальная повестка, которая может заинтересовать россиян, его риторика остается неясной.

Кроме того, подавляющее большинство россиян не хотят нарушать закон, принимая участие в незаконных собраниях. Участие в подобных несанкционированных митингах также угрожает здоровью и безопасности, поэтому в них не хотят участвовать. В то же время, о противоправности акции Навального 5 мая на Тверской улице заблаговременно предупреждала прокуратура, о чем сообщали СМИ.

Малая численность мероприятия особенно контрастирует с масштабными выступлениями в Париже. Там более 160 тысяч французов протестовали против политики действующего президента Эммануэля Макрона.