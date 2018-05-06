Дамаск, 6 мая. Сирийские правительственные войска восстановили контроль над автомобильной трассой, соединяющей города Хомс и Хама одноименных провинций Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al-Watan.

Агентство напоминает, что контроль над этим шоссе был утрачен армией САР в 2012 году. К настоящему моменту боевики оставили свои позиции,передав трассу под контроль правительственных войск.

Al-Watan указывает, что восстановление движения по автодороге Хомс — Хама позволит связать северные и южные районы Сирии.

Ранее сообщалось, что трассу Хомс — Хама вскоре откроют для передвижения гражданского транспорта.