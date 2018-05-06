Сэра Алекса Фергюсона прооперировали после кровоизлияния в мозг

Лондон, 6 мая. Бывший наставник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг.

В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» рассказали, что 76-летний Фергюсон успешно перенес операцию.

«Сэр Алекс Фергюсон сегодня успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Операция прошла очень хорошо, но ему требуется период интенсивного ухода для улучшения состояния», — сказано в сообщении пресс-службы «красных дьяволов».

По информации местных СМИ, сын тренера, Даррен Фергюсон пропустил матч команды «Донкастер Роверс», наставником которой является, чтобы быть с отцом. Близкие легендарного тренера попросили журналистов о конфиденциальности и уважении. Игроки «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и других клубов выразили поддержку Фергюсону и пожелали скорейшего восстановления.

Сэра Алекса Фергюсона называют одним из самых успешных футбольных наставников. Он являлся главным тренером «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет. За это время «красным дьяволам» удалось завоевать 38 наград. В конце XX века британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари.