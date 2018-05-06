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Сэра Алекса Фергюсона прооперировали после кровоизлияния в мозг
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    Сэра Алекса Фергюсона прооперировали после кровоизлияния в мозг

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    Сэра Алекса Фергюсона прооперировали после кровоизлияния в мозг

    Лондон, 6 мая. Бывший наставник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг.

    В пресс-службе «Манчестер Юнайтед» рассказали, что 76-летний Фергюсон успешно перенес операцию.

    «Сэр Алекс Фергюсон сегодня успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг. Операция прошла очень хорошо, но ему требуется период интенсивного ухода для улучшения состояния», — сказано в сообщении пресс-службы «красных дьяволов».

    По информации местных СМИ, сын тренера, Даррен Фергюсон пропустил матч команды «Донкастер Роверс», наставником которой является, чтобы быть с отцом. Близкие легендарного тренера попросили журналистов о конфиденциальности и уважении. Игроки «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и других клубов выразили поддержку Фергюсону и пожелали скорейшего восстановления.

    Сэра Алекса Фергюсона прооперировали после кровоизлияния в мозг

    Сэра Алекса Фергюсона называют одним из самых успешных футбольных наставников. Он являлся главным тренером «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет. За это время «красным дьяволам» удалось завоевать 38 наград. В конце XX века британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари.

    Автор: Настасья Шеркунова
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