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Семин повторил достижение Слуцкого и Газзаева, трижды победив в чемпионате России с одним клубом
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    Семин повторил достижение Слуцкого и Газзаева, трижды победив в чемпионате России с одним клубом

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    Семин повторил достижение Слуцкого и Газзаева, трижды победив в чемпионате России с одним клубом

    Москва,5 мая. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин повторил достижение своих коллег Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева, трижды завоевав титул чемпиона России с одним клубом.

    Юрий Павлович приводил «железнодорожников» к триумфу в 2002, 2004 и 2018 годах.  Леонид Слуцкий трижды праздновал победу вместе с другим столичным клубом — ЦСКА. Армейцы приходили к финишу первыми в 2013, 2014 и 2016 годах.

    Семин повторил достижение Слуцкого и Газзаева, трижды победив в чемпионате России с одним клубом

    Первым достижение покорилось Валерию Газзаеву. Под его руководством ЦСКА побеждал в 2003,  2005 и 2006  годах, — напоминает RT.

    Семин повторил достижение Слуцкого и Газзаева, трижды победив в чемпионате России с одним клубом

    Ранее сообщалось о победе московского «Локомотива» в домашнем матче против питерского «Зенита». За тур до окончания чемпионата команда Юрия Семина обеспечила себе первое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Наставник «железнодорожников» не смог сдержать слез, а болельщики устроили масштабное празднование.

    Автор: Сергей Свазовский
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