Семин повторил достижение Слуцкого и Газзаева, трижды победив в чемпионате России с одним клубом

Москва,5 мая. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин повторил достижение своих коллег Леонида Слуцкого и Валерия Газзаева, трижды завоевав титул чемпиона России с одним клубом.

Юрий Павлович приводил «железнодорожников» к триумфу в 2002, 2004 и 2018 годах. Леонид Слуцкий трижды праздновал победу вместе с другим столичным клубом — ЦСКА. Армейцы приходили к финишу первыми в 2013, 2014 и 2016 годах.

Первым достижение покорилось Валерию Газзаеву. Под его руководством ЦСКА побеждал в 2003, 2005 и 2006 годах, — напоминает RT.

Ранее сообщалось о победе московского «Локомотива» в домашнем матче против питерского «Зенита». За тур до окончания чемпионата команда Юрия Семина обеспечила себе первое место в турнирной таблице чемпионата России.

Наставник «железнодорожников» не смог сдержать слез, а болельщики устроили масштабное празднование.