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Задержанных на акции в Москве несовершеннолетних отпустили после беседы
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    Задержанных на акции в Москве несовершеннолетних отпустили после беседы

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    Задержанных на акции в Москве несовершеннолетних отпустили после беседы

    Москва, 5 мая. Несовершеннолетние, задержанные в ходе несанкционированной акции в Москве, отпущены после профилактической беседы.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, после проведения беседы сотрудники правоохранительных органов передали несовершеннолетних родителям.

    «Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы регионального управления МВД.

    Ранее представители полиции Москвы сообщили, что всего во время несанкционированной акции задержали порядка 300 человек.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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