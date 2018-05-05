Задержанных на акции в Москве несовершеннолетних отпустили после беседы

Москва, 5 мая. Несовершеннолетние, задержанные в ходе несанкционированной акции в Москве, отпущены после профилактической беседы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, после проведения беседы сотрудники правоохранительных органов передали несовершеннолетних родителям.

«Сотрудниками полиции завершены профилактические беседы с несовершеннолетними, доставленными за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия 5 мая 2018 года», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы регионального управления МВД.

Ранее представители полиции Москвы сообщили, что всего во время несанкционированной акции задержали порядка 300 человек.

