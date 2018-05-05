Меню
Новости Сирии
Сирия: в результате взрыва склада боеприпасов в Хомсе погибли трое боевиков
Новости Сирии
Сирия: САА вернула контроль над трассой Хомс — Хама после шести лет перерыва
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: в результате взрыва склада боеприпасов в Хомсе погибли трое боевиков

    154

    Сирия: в результате взрыва склада боеприпасов в Хомсе погибли трое боевиков

    Дамаск, 5 мая. В результате взрыва на складе боеприпасов на юге Талбисе провинции Хомс Сирийской Арабской Республики погибли трое боевиков. Об этом стало известно из сообщения  в социальной сети Twitter.

    #|| # : " " " " " "

    Gepostet von am Samstag, 5. Mai 2018

    В мае 2017 года сообщалось о другом мощном взрыве в сирийской провинции Хомс. Тогда двое террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1  привели в действие взрывное устройство.

    В результате погибли четыре мирных жителя, а еще 32 получили ранения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.