Сирия: в результате взрыва склада боеприпасов в Хомсе погибли трое боевиков

Дамаск, 5 мая. В результате взрыва на складе боеприпасов на юге Талбисе провинции Хомс Сирийской Арабской Республики погибли трое боевиков. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

В мае 2017 года сообщалось о другом мощном взрыве в сирийской провинции Хомс. Тогда двое террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1 привели в действие взрывное устройство.

В результате погибли четыре мирных жителя, а еще 32 получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.