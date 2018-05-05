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В Ноябрьске загорелся крупный торговый центр
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    В Ноябрьске загорелся крупный торговый центр

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    В Ноябрьске загорелся крупный торговый центр

    Ноябрьск, 5 мая. В городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе загорелся крупный торговый центр.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящие здания.

    «На данный момент пожар локализован, пострадавших и погибших нет. На месте пожара работают 51 человек личного состава и 17 единиц техники. Угрозы рядом стоящим зданиям нет», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

    Площадь пожара составила не менее 2,2 тысячи «квадратов».
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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