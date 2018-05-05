Сирия: курды арестовали группу людей на юге Дейр-эз-Зора «за связи с силами Асада»

Дамаск, 5 мая. Отряды самообороны курдов арестовали группу людей в населенных пунктах Хуссан и Шакра на западе провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом стало известно из сообщения в социальной сети Twitter.

#SDF arrested many persons in Hussan and Shaqra villages in their western rural areas of #DeirEzzor for "connection/relations with #Assad forces".#D24 — 24 (@DeirEzzor24) May 5, 2018

Из сообщения следует, что люди были задержаны из-за «связей с силами Асада».

Вооруженное формирование оппозиции «Сирийские демократические силы» составлено преимущественно из курдов. Следует отметить, что поддержка курдов международной коалицией во главе с Соединенными Штатами Америки спровоцировала резкое обострение конфликта на северо-западе Сирии.

Формирование так называемых «сил безопасности границы» вызвало недовольство Турции. Анкара заявил об угрозе своей национальной безопасности. Вскоре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале операции «Оливковая ветвь».

В ходе вооруженного конфликта обе стороны понесли значительные потери.