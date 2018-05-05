«Фантастическое, космическое, нереальное»: болельщики «Локомотива» празднуют чемпионство России
Москва, 5 мая. Болельщики московского «Локомотива» празднуют победу «железнодорожников» в чемпионате России по футболу.
Команда Юрия Семина завоевала третий в истории титул чемпиона России. «Красно-зеленые» обеспечили себе первое место за тур до окончания первенства, с минимальным счетом победив на своем поле одного из фаворитов турнира — питерский «Зенит» Роберто Манчини.
Главный тренер «железнодорожников», Юрий Семин, не смог сдержать слез после объявления о чемпионстве его коллектива.
Сёмин расплакался после того, как "Локо" объявили чемпионом России: https://t.co/lOAw0jasYC pic.twitter.com/6QnF0RAIcm— Life | Новости (@lifenews_ru) May 5, 2018
Генеральный директор клуба Илья Геркус назвал событие «фантастическим, космическим и нереальным».
Спасибо Вам за это! Главное чтобы клуб, все игроки, и тренерский штаб и дальше были #ЖелезноВместе!— Андрей (@EI00nec) May 5, 2018
Поклонники «Локо» долго не покидали стадион, поздравляя друг друга с историческим достижением. Салюты в честь победы «Локомотива раздавались едва ли не по всей столице России.
Особую благодарность болельщики выражали Юрию Семину.
Плыч-МОЛОДЧАГА!!!!!!????????????— Александр Шашков (@alex51m345) May 5, 2018
Ранее сообщалось о победе «Локомотива» в домашнем матче против питерского «Зенита». Этот успех обеспечил «железнодорожникам» первую позицию в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата Росии.