Меню
Спорт
«Фантастическое, космическое, нереальное»: болельщики «Локомотива» празднуют чемпионство России
Спорт
«Фантастическое, космическое, нереальное»: болельщики «Локомотива» празднуют чемпионство России
Следующая новость
Загрузка...

    «Фантастическое, космическое, нереальное»: болельщики «Локомотива» празднуют чемпионство России

      /  Обновлено: 
    59

    «Фантастическое, космическое, нереальное»: болельщики «Локомотива» празднуют чемпионство России

    Москва, 5 мая. Болельщики московского «Локомотива» празднуют победу «железнодорожников» в чемпионате России по футболу.

    Команда Юрия Семина завоевала третий в истории титул чемпиона России. «Красно-зеленые» обеспечили себе первое место за тур до окончания первенства, с минимальным счетом победив на своем поле одного из фаворитов турнира — питерский «Зенит» Роберто Манчини.

    Главный тренер «железнодорожников», Юрий Семин, не смог сдержать слез после объявления о чемпионстве его коллектива.

    Генеральный директор клуба Илья Геркус назвал событие «фантастическим, космическим и нереальным».

    Поклонники «Локо» долго не покидали стадион, поздравляя друг друга с историческим достижением. Салюты в честь победы «Локомотива раздавались едва ли не по всей столице России.

    Особую благодарность болельщики выражали Юрию Семину.

    Ранее сообщалось о победе «Локомотива» в домашнем матче против питерского «Зенита». Этот успех обеспечил «железнодорожникам» первую позицию в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата Росии.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.