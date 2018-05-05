Сирия: через гумкоридор из лагеря Ярмук вывезли более 600 боевиков с семьями

Дамаск (Сирия), 5 мая. За сутки из лагеря беженцев Ярмук в Сирии вывезли более 600 боевиков с семьями.

По словам главы Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, вывод террористов с семьями осуществляется через гумкоридор «Бейт-Сахм».

«За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 613 боевиков и членов их семей. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо», — рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

За последние три дня удалось вывезти более двух тысяч боевиков с семьями. Российские военные продолжают работу по деэскалации ситуации на территории Сирии.

