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Сирия: через гумкоридор из лагеря Ярмук вывезли более 600 боевиков с семьями
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    Сирия: через гумкоридор из лагеря Ярмук вывезли более 600 боевиков с семьями

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    Сирия: через гумкоридор из лагеря Ярмук вывезли более 600 боевиков с семьями

    Дамаск (Сирия), 5 мая. За сутки из лагеря беженцев Ярмук в Сирии вывезли более 600 боевиков с семьями.

    По словам главы Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, вывод террористов с семьями осуществляется через гумкоридор «Бейт-Сахм».

    «За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 613 боевиков и членов их семей. Все они на автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо», — рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    За последние три дня удалось вывезти более двух тысяч боевиков с семьями. Российские военные продолжают работу по деэскалации ситуации на территории Сирии.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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