Меню
Новости Сирии
Сирия: более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте
Спорт
«Фантастическое, космическое, нереальное»: болельщики «Локомотива» празднуют чемпионство России
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

    130

    Сирия: более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

    Дамаск (Сирия), 5 мая. В течение суток более 300 жителей Сирии смогли вернуться в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте.

    По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, в свои дома смогли вернуться жители провинции Хомс и Восточной Гуты.

    «За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в Восточную Гуту – 132 человека. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 313 человек с личным имуществом», — сообщил генерал-майор во время брифинга.

    Российские военные также доставили гуманитарную помощь жителям Телль-Алама в Алеппо. Им раздали продовольственные наборы и хлеб. Почти 90 жителей Сирии получили медицинскую помощь.

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.