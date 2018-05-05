Сирия: более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте

Дамаск (Сирия), 5 мая. В течение суток более 300 жителей Сирии смогли вернуться в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте.

По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, в свои дома смогли вернуться жители провинции Хомс и Восточной Гуты.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 190 человек, в Восточную Гуту – 132 человека. Центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 313 человек с личным имуществом», — сообщил генерал-майор во время брифинга.

Российские военные также доставили гуманитарную помощь жителям Телль-Алама в Алеппо. Им раздали продовольственные наборы и хлеб. Почти 90 жителей Сирии получили медицинскую помощь.