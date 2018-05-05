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Украинские диверсанты захватили бойца ЛНР во время минометного обстрела
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    Украинские диверсанты захватили бойца ЛНР во время минометного обстрела

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    Украинские диверсанты захватили бойца ЛНР во время минометного обстрела

    Луганск, 5 мая. Сегодня в результате завязавшегося боя между украинскими силовиками и подразделением ЛНР был взят в плен военнослужащий Народной милиции. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

    «Украинское командование операции оккупационных сил продолжает грубо нарушать Минские соглашения, устраивать различные провокации, теракты и диверсии для срыва мирного переговорного процесса, массированно применяет тяжелую артиллерию», — пояснил официальный представитель Народной милиции.

    По его словам, украинские диверсанты под прикрытием минометного огня проникли на территорию ЛНР и вступили в бой с обнаружившими их бойцами Народной милиции. Отступая, диверсанты потеряли двоих убитыми и двоих ранеными, причем один из них подорвался на минном поле.

    Однако диверсионная группа киевских силовиков взяла в плен одного из военнослужащих ЛНР. На опубликованных в украинских СМИ фотографиях видно, что пленного подвергают пыткам, избивают и принуждают к заявлениям, дискредитирующим Народную милицию. Руководство ЛНР требует от киевского руководства соблюдать Женевскую конвенцию и немедленно освободить захваченного военнослужащего.

    Автор: Дарья Фролова
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