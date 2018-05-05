Украинские диверсанты захватили бойца ЛНР во время минометного обстрела

Луганск, 5 мая. Сегодня в результате завязавшегося боя между украинскими силовиками и подразделением ЛНР был взят в плен военнослужащий Народной милиции. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

«Украинское командование операции оккупационных сил продолжает грубо нарушать Минские соглашения, устраивать различные провокации, теракты и диверсии для срыва мирного переговорного процесса, массированно применяет тяжелую артиллерию», — пояснил официальный представитель Народной милиции.

По его словам, украинские диверсанты под прикрытием минометного огня проникли на территорию ЛНР и вступили в бой с обнаружившими их бойцами Народной милиции. Отступая, диверсанты потеряли двоих убитыми и двоих ранеными, причем один из них подорвался на минном поле.

Однако диверсионная группа киевских силовиков взяла в плен одного из военнослужащих ЛНР. На опубликованных в украинских СМИ фотографиях видно, что пленного подвергают пыткам, избивают и принуждают к заявлениям, дискредитирующим Народную милицию. Руководство ЛНР требует от киевского руководства соблюдать Женевскую конвенцию и немедленно освободить захваченного военнослужащего.