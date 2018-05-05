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Кремль рассказал о визите Нетаньяху в Москву 9 мая
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    Кремль рассказал о визите Нетаньяху в Москву 9 мая

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    Кремль рассказал о визите Нетаньяху в Москву 9 мая

    Москва, 5 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом. Об этом в субботу сообщила  пресс-служба Кремля. Глава израильского правительства получил приглашение на празднование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

    «9 мая Москву с рабочим визитом посетит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он приглашен на военный парад, посвященный 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

    В Кремле также рассказали о телефонном разговоре, который состоялся между Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным, однако не стали уточнять подробности.

    Напомним, что последний телефонный разговор между политиками состоялся 30 апреля. Путин в ходе переговоров подтвердил позицию России по ядерной сделки с Ираном и призвал все стороны соблюдать заключенное ранее соглашение.

    Автор: Антон Соколов
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