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Несанкционированный митинг на Дворцовой площади. ФАН-ТВ
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    Несанкционированный митинг на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

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    5 мая в Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция сторонников Алексея Навального. По данным пресс-службы ГУ МВД России в митинге приняли участие около 2 тысяч человек. В два часа дня протестующие собрались на Дворцовой площади, после чего, с флагами и плакатами, проследовали к Александровскому саду. Большую часть протестующих составляли молодые люди.

    Участники выбегали на дорогу, перекрывали движение автомобилей. Затем они отправились по Невскому проспекту, продолжая создавать помехи движению автотранспорта и граждан. От улицы Маяковского участники акции повернули обратно к Дворцовой площади. Город готовится к параду Победы, на Дворцовой площади в 15.00 стартовала репетиция — строем проходили солдаты, а рядом бушевала толпа.

    Сотрудники полиции предупреждали, что митинг несогласован и просили разойтись, но протестующие не унимались и старались спровоцировать ОМОН. Самых дерзких нарушителей порядка увозили в автозаках. По официальным данным, около 200 активных участников были доставлены в отделения полиции.

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
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