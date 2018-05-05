Несанкционированный митинг на Дворцовой площади. ФАН-ТВ

5 мая в Санкт-Петербурге прошла несанкционированная акция сторонников Алексея Навального. По данным пресс-службы ГУ МВД России в митинге приняли участие около 2 тысяч человек. В два часа дня протестующие собрались на Дворцовой площади, после чего, с флагами и плакатами, проследовали к Александровскому саду. Большую часть протестующих составляли молодые люди.

Участники выбегали на дорогу, перекрывали движение автомобилей. Затем они отправились по Невскому проспекту, продолжая создавать помехи движению автотранспорта и граждан. От улицы Маяковского участники акции повернули обратно к Дворцовой площади. Город готовится к параду Победы, на Дворцовой площади в 15.00 стартовала репетиция — строем проходили солдаты, а рядом бушевала толпа.

Сотрудники полиции предупреждали, что митинг несогласован и просили разойтись, но протестующие не унимались и старались спровоцировать ОМОН. Самых дерзких нарушителей порядка увозили в автозаках. По официальным данным, около 200 активных участников были доставлены в отделения полиции.