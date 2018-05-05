Российские дипломаты нашли пропавшего Ярошенко

Вашингтон, 5 мая. Сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке в субботу посетили летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом сообщил официальный представитель консульства Алексей Топольский.

По его словам, между Ярошенко и его сокамерником на днях произошла стычка. Надзиратели перевели россиянина в изолятор, чтобы обеспечить его безопасность.

«В пятницу сотрудники генконсульства встретились с Ярошенко. Он чувствует себя нормально и о каких-либо жалобах или просьбах нашим консульским работникам не говорил», — пояснил Топольский РИА Новости.

Напомним, что ранее жена Ярошенко заявила, что уже пять суток не может связаться с мужем и не знает, где он. Женщина отметила, что последние полтора месяца ее супруг страдает от болей в желудке. Она предположила, что его исчезновение может быть связано именно с этим.

Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был осужден в США по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина в Либерии и приговорен к 20 годам лишения свободы.