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Российские дипломаты нашли пропавшего Ярошенко
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    Российские дипломаты нашли пропавшего Ярошенко

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    Российские дипломаты нашли пропавшего Ярошенко

    Вашингтон, 5 мая. Сотрудники российского генконсульства в Нью-Йорке в субботу посетили летчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме. Об этом сообщил официальный представитель консульства Алексей Топольский.

    По его словам, между Ярошенко и его сокамерником на днях произошла стычка. Надзиратели перевели россиянина в изолятор, чтобы обеспечить его безопасность.

    «В пятницу сотрудники генконсульства встретились с Ярошенко. Он чувствует себя нормально и о каких-либо жалобах или просьбах нашим консульским работникам не говорил», — пояснил Топольский РИА Новости.

    Напомним, что ранее жена Ярошенко заявила, что уже пять суток не может связаться с мужем и не знает, где он. Женщина отметила, что последние полтора месяца ее супруг страдает от болей в желудке. Она предположила, что его исчезновение может быть связано именно с этим.

    Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был осужден в США по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина в Либерии и приговорен к 20 годам лишения свободы.

    Автор: Антон Соколов
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