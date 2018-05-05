Михалков отреагировал на снятие «Бесогон ТВ» с эфира

Москва, 5 мая. Известный российский режиссер Никита Михалков прокомментировал снятие с эфира одного из выпусков своей авторской программы «Бесогон ТВ». Речь идет об эпизоде под названием «Синдром Гарри Поттера», повторный показ которого был изъят из эфирной сетки телеканала «Россия 24».

«Я предлагаю каждому, кто посмотрит выпуск нашей передачи в Интернете, сделать собственный вывод о том, почему эту передачу сняли с повторного эфира. Думаю, что у каждого может быть собственное мнение», — отметил он.

При этом Михалков подчеркнул, что внимательный человек обратит внимание на название передачи и сделает соответствующие выводы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что «Россия 24» отменила повторный показ выпуска «Синдром Гарри Поттера», в котором Михалков рассуждает о трудностях коммуникации в современном мире. Что послужило причиной для принятия подобного решения — не уточняется.