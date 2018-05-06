Сирия, 6 мая. В кантон Африн на северо-востоке Алеппо прибыла партия боевиков, эвакуированных с южной окраины Дамаска. Российские военные раздали гумпомощь жителям провинции Хама. Террористы ИГ1 заявили о захвате двоих солдат САА в столичном районе Хаджар Аль-Асвад, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают эффективное огневое воздействие на позиции ИГ в южных пригородах Дамаска; открыли магистраль Хама – Хомс для передвижения правительственных военных конвоев.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 утверждает, что захватило в плен двоих военнослужащих САА в столичном районе Хаджар Аль-Асвад; пытается сдержать натиск войск САР на юге Дамаска с помощью мобильных бандгрупп террористов и снайперов.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 частично продолжает сопротивление в районе Растанского котла, концентрируя силы для контратак позиций САА к северу от Хомса.

Сирийская свободная армия** (ССА): вместе с другими группировками вывела свои отряды с южной окраины Дамаска и достигла кантона Африн.

Провинция Дамаск

Несмотря на эффективное огневое воздействие силами Сирийской арабской армии (САА) на позиции «Исламского государства», обстановка в южных пригородах Дамаска остается напряженной, поскольку наиболее радикально настроенные члены террористической организации продолжают ожесточенное сопротивление, стремясь сорвать освободительную операцию войск САР. По данным оппозиционного агентства Masar Press Net, на некоторых участках в районе Хаджар Аль-Асвад, где сейчас отмечаются наиболее тяжелые столкновения, боевикам ИГ удается сдерживать продвижение правительственных войск силами мобильных бандгрупп террористов, прикрываемых снайперским огнем, а также с помощью минно-взрывных заграждений.

Подконтрольный «Исламскому государству» портал FURAT утверждает, что террористы захватили в плен двоих военнослужащих правительственных войск САР. По данным источника, солдаты были доставлены в один из пунктов управления ИГИЛ в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. Эти сведения, тем не менее, пока не получили официального подтверждения. Напомним, ранее в ходе активных наступательных действий подразделениям САА удалось прорвать оборону джихадистов и сходящимися ударами с востока и запада рассечь анклав на две части и создать тем самым два «котла» окружения.

ИГИЛ готовится сдать правительственным войскам лагерь Ярмук на юге провинции. Об этом сообщает телеканал Al-Masdaar News. Боевики оказались в фактически безвыходном положении: они со всех сторон окружены правительственными войсками. Поэтому в ближайшие 48 часов лагерь Ярмук, вероятнее всего, будет сдан армии правительства Сирии.

Провинция Алеппо

Согласно данным местного источника в Twitter (@IdrisAl_oso), в кантон Африн, расположенный на северо-западе провинции Алеппо, прибыла колонна из 42 автобусов с боевиками вооруженной оппозиции и членами их семей, вывезенных из анклава на южной окраине Дамаска. Соглашение о выводе сил между правительством САР и радикалами было достигнуто благодаря посредничеству российского Центра по примирению. Африн в настоящее время контролируется протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам». Город и окрестности были отбиты в феврале-марте этого года у курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в ходе военной операции Анкары под названием «Оливковая ветвь».

Между тем британская газета Mirror передает, что тело 26 летней наемницы YPG по имени Анна Кэмпбелл, являвшейся гражданкой Великобритании, по-прежнему похоронено под завалами города Африн. Отмечается, что турецкие военные не допускают в этот район курдских бойцов или кого-либо из их союзников из соображений безопасности. В ответ на бездействие британского правительства отец погибшей Дирк Кэмпбелл обвинил министерство иностранных дел Великобритании в «инертности», добавив, что Лондон не предпринимает никаких шагов, чтобы добиться транспортировки тела его дочери на родину, потому что боится нанести ущерб своим отношениям с Анкарой.

Провинция Хомс

В связи с согласием большинства главарей вооруженной оппозиции сложить оружие и передать контроль над Растанским котлом правительству САР в регионе соблюдается режим прекращения огня, сообщает новостной Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran). Однако ряд наиболее радикально настроенных бандформирований, преимущественно из состава «Джебхат Фатх аш-Шам», не соглашаются на примирение. Организованность и дисциплина в таких отрядах, тем не менее, значительно упала. Отмечается, что некоторые из намеревающихся продолжать военные действия полевых командиров «Ан-Нусры» и «Ахрар аш-Шам» ведут учет боевиков, самовольно покинувших позиции и сдавшихся сирийским военным. Сосредоточение бандгрупп террористов, отказавшихся от перемирия, отмечается в окрестностях городов Из Ад-Дин и Дейр Фуль, расположенных на севере провинции Хомс вблизи границы с Хамой.

Провинция Хама

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели гуманитарную акцию в населенном пункте Аль-Габ-Плейн, находящемся к северо-западу от Хамы, сообщил на своей странице в Twitter (@PamSpencer) местный источник. Местные жители получили продовольственные наборы, медикаменты и одежду. Российская сторона регулярно направляет гумпомощь гражданам Сирии, и прежде всего тем, кто проживает в прифронтовых районах, постоянно обстреливаемых боевиками.

Тем временем после шести лет вооруженного конфликта в САР вновь открылась магистраль Хама – Хомс, передает военный источник в Twitter (@Dannymakkisyria). Пока что движение по трассе разрешено только для военных конвоев правительственных сил САР. Отмечается, что после полного вывода радикалов из Растанского котла и очистки данных территорий от оставленных исламистами СВУ дорога будет снова открыта и для гражданского транспорта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)