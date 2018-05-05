Супруга Ярошенко заявила о пропаже своего мужа из тюремной камеры в США

Вашингтон, 5 мая. Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко был выведен из своей камеры надзирателями и уведен в неизвестном направлении. Об этом заявила супруга заключенного — Виктория Ярошенко, которая не может связаться с мужем уже пять суток.

По ее словам, последние полтора месяца Константин Ярошенко жаловался на боли в желудки, в результате чего ему пришлось полностью перейти на рис. Тюремные врачи взяли у него анализы, сделали УЗИ желудка и прописали таблетки. 30 апреля россиянин попросил у врачей более действенных таблеток.

«После того как он вернулся в камеру, через час за ним пришли надзиратели и увели неизвестно куда. Они также собрали все его вещи в мешки, забрали матрас и стул. По сей день я не знаю, где он находится и что с ним происходит», — рассказала «Известиям» Виктория Ярошенко.

Женщина не исключает, что ее муж мог попасть в карцер, однако она уверена, что он не давал никаких поводов для применения этого наказания. Напомним, что Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был осужден в США по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина в Либерии и приговорен к 20 годам лишения свободы.