Сирия, 6 мая. ИГ1 продолжает нести территориальные потери на юге от Дамаска. ССА** была вынуждена изгнать часть исламистов из города Аль-Баб в Алеппо из-за протестов мирного населения. ВВС западной коалиции США провели бомбардировки в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии провели боевые вылеты в провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили продвигаться в квартале Хаджар Аль-Асвад к югу от Дамаска; вывезли 3-ю партию радикалов из Дамаска в Идлиб; начали уничтожать траншеи исламистов в северной части Хомса; подверглись обстрелам боевиков на юге Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): вела бои с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа; изгнала боевиков бригады «Аль-Хамза» из города Аль-Баб в Алеппо.

«Исламское государство»1: лишилось более ста террористов за время операции САА южнее столицы; организовало взрыв в иракской провинции Аль-Анбар; потеряло южную часть Хаджар Аль-Асвада к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в районе города Аль-Латамина на севере Хамы; ведет перестрелки с САА к северо-западу от Алеппо.

Курды: обстреливали позиции ИГ у населенного пункта Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: провела бомбардировки в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

Провинция Дамаск

На протяжении всего дня в районе Хаджар Аль-Асвад южнее Дамаска разворачивались ожесточенные бои между частями Сирийской арабской армии (САА) и боевиками «Исламского государства». В первой половине дня появилась информация о том, что анклав террористов был разбит пополам. Позднее сообщалось, что боевики ИГ лишились южной части квартала. Кроме того, как передавал в сети Twitter военный источник (IvanSidorenko1), в ходе обысков на освобожденных территориях был найден склад с оружием и боеприпасами, принадлежавший террористам. К вечеру под контроль правительственных подразделений также перешли электростанция, здание школы и несколько строительных блоков ИГИЛовцев. По данным информагентства SOHR, за время военной операции САА в данном районе были уничтожены более ста боевиков ИГ.

Новая партия автобусов прибыла в район населенных пунктов Ялда, Бейт Сахем и Баббил для эвакуации исламистов в Идлиб и Алеппо. По условиям мирного соглашения между правительством САР и радикалами вооруженной оппозиции, 3-я группа радикалов вооруженной оппозиции покинула Дамаск, предварительно передав свое оружие сотрудникам военной полиции РФ. Об этом сообщал Twitter-канал (jisrtv).

Информационный портал Al Masdar News передавал, что ремонтные работы по восстановлению шоссе, пролегающего через крупнейшие административные центры Дамаск и Хомс, будут завершены к концу месяца.

Провинция Алеппо

После того как боевики одной из бригад Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли здание госпиталя в городе Аль-Баб северо-восточнее Алеппо, мирные жители вышли на улицы населенного пункта, потребовав задержать виновных в нападении. Под натиском населения главари «свободной армии» были вынуждены изгнать ответственных за обстрел исламистов, передавал на своей странице в Twitter военный источник (Nawaroliver).

Между тем северо-западнее административного центра провинции вновь отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами исламистских группировок, выступающих на стороне «Джебхат Ан-Нусры»1***. Известно, что инициаторами возобновления боевых действий выступили радикалы вооруженной оппозиции, которые открыли огонь по району Аш-Шахбаа в Алеппо. Напомним, как сообщалось днем ранее, трое гражданских лиц пострадали под ударами исламистов.

Провинция Хомс

В минувшие сутки силы САР постепенно начали зачищать территории на севере Хомса от следов военного присутствия боевиков. Напомним, в рамках договоренности, достигнутой благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон, 7 мая большая часть исламистов будет вывезена на север САР. Тем не менее продолжатся боестолкновения с членами новообразованной группировки «Джейш Аль-Сахаба», в которую вошли джихадисты не согласившиеся покинуть Хомс. Вечером в городе Таль Бисса произошел взрыв, в организации которого местные активисты обвинили боевиков «Джейш Аль-Сахаба».

Стало известно, что магистраль Хама — Хомс откроется в ближайшее время после завершения разминирования. Это значительно облегчит переброску войск и транспортировку военной техники между провинциями. Напомним, движение было перекрыто вследствие постоянных нападений радикалов, базирующихся в Растанском котле.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Masdar News сообщало о том, что курдские Демократические силы Сирии**** (SDF) начали атаковать позиции террористов «Исламского государства» в окрестных районах города Хаджин на юго-востоке провинции. Напомним, ранее курды заявили о том, что контртеррористическая операция «Буря Джазиры» будет возобновлена. Поддержку курдским отрядам с воздуха оказывала авиация западной коалиции во главе с США. Как передавали представители альянса, в течение этой недели коалиционные военные самолеты нанесли не менее 27 ударов в Дейр-эз-Зоре и Хасаке. Тем не менее никакой информации о потерях со стороны ИГИЛ1 все еще не поступало.

Провинция Даръа

В юго-западной части Даръа продолжились столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшего на верность «Исламскому государству». По сведениям оппозиционного новостного портала Emaan News Center, под огнем террористов оказалась мечеть в городе Шейх Саад. Кроме того, отмечались вооруженные стычки недалеко от населенных пунктов Хейт и Джиллен, в результате которых «свободная армия» лишилась двух радикалов. Об этом сообщал в сети Twitter военный источник (Elizabeth Carr).

Во второй половине дня фиксировались перестрелки между правительственной армией и незаконными вооруженными формированиями на южных окраинах столицы провинции. По информации интернет-портала Emaan News Center, исламисты первыми нанесли удар по опорным пунктам сирийских войск в квартале Даръа Аль-Балад, в очередной раз нарушив режим тишины, действующий в провинции. В ответ части САА обстреляли позиции боевиков у квартала Тарик Ас-Саад.

Провинция Идлиб

В течение всего дня российские военные самолеты осуществляли боевые вылеты в Идлибе в поддержку Сирийской арабской армии (САА). Согласно данным новостного портала Masar Press Net, под авиаударами ВКС РФ оказались военные объекты радикальных формирований Сирийской свободной армии (ССА) недалеко от границы с соседней Латакией. Кроме того, авиация РФ провела воздушную атаку позиций радикалов «Тахрир Аш-Шам» на юге региона на окраине населенных пунктов Таль Асль и Аль-Накир, передавал Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR). Сведения об итогах боевых вылетов все еще уточняются. Во второй половине дня к ВКС РФ также присоединились ВВС Сирии. Как передавал оппозиционный медиа-портал Emaan News Center, ударам сирийской авиации подверглись укрепрайоны террористов «Ан-Нусры» недалеко от поселения Хазарин.

Провинция Хама

На севере региона продолжились вооруженные стычки между силами Башара Асада и боевиками антиправительственной коалиции «Тахрир Аш-Шам». Агентство новостей Emaan News Center, подконтрольное вооруженной оппозиции, заявляло об обстрелах, проведенных военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета. О нанесенном радикалам уроне все еще не сообщалось.

Ирак

В районе сирийско-иракской границы вновь активизировали подпольную деятельность террористы «спящих ячеек» «Исламского государства», скрывающиеся в пустынных районах. По данным новостного агентства Iraqi News, при взрыве СВУ на западе провинции Аль-Анбар недалеко от города Аль-Каим погибли двое военнослужащих армии Ирака. Местные активисты утверждали, что взрывное устройство было заложено боевиками террористической группировки. Позднее бомба детонировала недалеко от города Рава, что привело к ранению двух гражданских лиц. Спецоперация по поиску виновных уже ведется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)