Сирия, 5 мая. В городе Таль Бисса на севере Хомса прогремел взрыв. САА обнаружила сеть подземных тоннелей ИГ1 на юге от Дамаска. Саперы армии САР проводят разминирование магистрали Хомс — Хама, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: расчищают дороги в Восточной Гуте; обнаружили сеть подземных тоннелей ИГ в районе Хаджар Аль-Асвад на юге Дамаска; проводят разминирование трассы Хомс — Хама.

Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась ответным обстрелам САА на юге Даръа.

«Исламское государство»1: утверждает, что САА понесла потери в военной технике в ходе боев с террористами южнее Дамаска; активизировало вылазки в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Курды: продолжают столкновения с ИГ у населенного пункта Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Команды рабочих прибыли на территорию оазиса Восточная Гута, чтобы начать восстановление разрушенных районов. Об этом сирийским журналистам сообщил представитель местных властей. В настоящее время рабочие убирают мусор на ключевых трассах при помощи тракторов и экскаваторов. Напомним, при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон сирийским властям удалось достичь мирной договоренности с радикалами. В рамках соглашения более 21 000 боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту и были эвакуированы на север Алеппо. Некоторые из радикалов умеренных формирований предпочли урегулировать свой правовой статус с властями САР.

Тем временем в ходе обследования освобожденных территорий в районе Хаджар Аль-Асвад правительственным войскам удалось обнаружить сеть тоннелей и траншей, использовавшихся террористами. Фотографии, на которых запечатлены подземные переходы, были опубликованы информационным порталом SANA News. В то же время в квартале не утихают вооруженные столкновения с боевиками «Исламского государства». Оппозиционный интернет-портал Masar Press Net утверждает, что в ходе противостояния террористам удалось уничтожить танк САА и вывести из строя ЗСУ «Шилка». Тем не менее официальные СМИ данную информацию не подтверждали.

Провинция Хомс

Новостное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работы по разминированию стратегического шоссе, пролегающего между городами Хомс и Хама. Правительственные силы намереваются открыть магистраль после того, как боевики, занимающие территории на севере Хомса, будут эвакуированы в провинции Идлиб и Алеппо. Напомним, по условиям соглашения с правительством САР исламисты обязались передать правительственным войскам все свое оружие, а также карты, на которых обозначено местоположение складов с боеприпасами и мин, заложенных боевиками. Сообщается, что в числе конфискованного оружия и техники находились два танка, военный пикап, артиллерийские установки, минометы и пулеметы.

Между тем в городе Таль Бисса прогремел взрыв, передает информационный портал Emaan News Center. Предполагается, что его организаторами могут выступать террористы группировки «Джейш Аль-Сахаба», сформированной из числа боевиков, отказавшихся эвакуироваться на север САР. Подробности случившегося пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Masar Press Net сообщает о продолжающихся боестолкновениях между Демократическими силами Сирии**** (SDF) и террористами «Исламского государства» на подступах к населенному пункту Хаджин. Сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, Хаджин располагается на восточном берегу реки Евфрат на юго-востоке региона. В силу того, что курдские отряды не завершили зачистку данных территорий, перебросив значительную часть своих подразделений в Африн для борьбы с ВС Турции, ИГИЛовцы захватили часть подконтрольных курдам районов.

Провинция Даръа

На окраинах административного центра региона вновь вспыхнули вооруженные стычки между силами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) провели ответные обстрелы военных объектов антиправительственных формирований вблизи квартала Тарик Ас-Саад. Напомним, ранее сегодня исламисты, отряды которых базируются в данном районе, ударили по опорным пунктам сил САР.

Ирак

На западе провинции Аль-Анбар прогремел новый взрыв. По информации новостного агентства Iraqi News, бомба была установлена на обочине дороги недалеко от города Рава. В результате взрыва ранения получили два мирных жителя. Они были доставлены в ближайшую больницу. По словам местного военного источника, взрывное устройство было заложено еще во время оккупации данных территорий боевиками «Исламского государства». Однако некоторые жители полагают, что взрыв был организован членами подпольных групп террористической группировки. Напомним, ранее сообщалось о детонации СВУ к востоку от города Аль-Каим у границы с САР. Кроме того, в четверг бомба сработала в одном из центральных районов Равы, вследствие чего пострадали несколько гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)