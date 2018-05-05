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Семин и Кержаков обменялись любезностями после победы «Локомотива» над «Зенитом»
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    Семин и Кержаков обменялись любезностями после победы «Локомотива» над «Зенитом»

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    Семин и Кержаков обменялись любезностями после победы «Локомотива» над «Зенитом»

    Москва, 5 мая. Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков поздравил главного тренера «Локомотива» Юрия Семина с победой в чемпионате России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    В субботу «Локо» обыграл петербургский клуб 1:0 на своем поле и за тур до конца обеспечил себе золото.

    «Саша, да ты еще играть можешь!» — пошутил Семин.

    «Юрий Палыч, так и вы тоже!» — не растерялся Кержаков, ныне занимающий пост координатора команд академии «Зенита».

    Семин и Кержаков обменялись любезностями после победы «Локомотива» над «Зенитом»

    Их встреча состоялась после финального свистка в подтрибунном помещении. Отметим, что петербургский клуб после поражения в Москве оказался на пятом месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» в третий раз стали чемпионами России.

    Железнодорожники возглавили турнирную таблицу РФПЛ, одержав 18 побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. На втором месте расположился московский «Спартак» (15,8,5), на третьем — «Краснодар» (16,5,8), на четвертом — ЦСКА (15,7,6), а на пятом —  «Зенит» (13,11,5).

     

    Автор: Константин Тихов
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