США вновь ввели пошлины для украинских товаров

Киев, 5 мая. Власти США отменили беспошлинный режим в отношении 155 видов украинских товаров, сообщает Минэкономразвития Украины.

В частности, под ограничения попал импорт продукции деревообработки, легкой промышленности, машиностроения, а также продукты питания и электроприборы. Правительство Украины назвало сложившуюся ситуацию проблемой и заявило, что работает над ее решением.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы», — сообщили в министерстве.

В ведомстве полагают, что американская сторона вновь отменит пошлины, как только украинские депутаты примут закон «Об организации коллективного управления».

Отметим, что в отношении Украины в США действует система торговых преференций, которая предполагает беспошлинный ввоз 3,5 тыс. видов товаров. 22 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе. Спустя 120 дней после подписания документа, власти США вывели 155 видов украинских товаров из-под действия системы преференций.