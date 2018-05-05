Меню
Политика
Взятые в сирийской Думе образцы доставлены в головной институт ОЗХО в Гааге
Политика
Взятые в сирийской Думе образцы доставлены в головной институт ОЗХО в Гааге
Следующая новость
Загрузка...

    Взятые в сирийской Думе образцы доставлены в головной институт ОЗХО в Гааге

    35

    Взятые в сирийской Думе образцы доставлены в головной институт ОЗХО в Гааге

    Брюссель, 5 мая. Взятые в сирийской Думе образцы были доставлены в головной институт Организации по запрещению химического оружия, расположенный в Гааге. Об этом в субботу рассказал сотрудник ОЗХО, который приехал в Брюссель на день открытых дверей европейских институтов.

    Из Гааги образцы направят в две разные лаборатории для проведения параллельной проверки, а после сравнят результат. Если выводы экспертов будут отличаться, образцы направят уже в третью независимую лабораторию, чтобы обеспечить беспристрастность исследования.

    «Миссия в Сирии завершила свою работу вчера, образцы сейчас в Нидерландах, идет процесс их разделения, чтобы отправить на исследования в разные лаборатории», —  пояснил РИА Новости представитель ОЗХО.

    Напомним, что в апреле организация «Белые каски» сообщила о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе и стала поводом для нанесения ракетного удара по САР со стороны США, Франции и Великобритании. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, который Минобороны РФ назвало сфабрикованным.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.