Взятые в сирийской Думе образцы доставлены в головной институт ОЗХО в Гааге

Брюссель, 5 мая. Взятые в сирийской Думе образцы были доставлены в головной институт Организации по запрещению химического оружия, расположенный в Гааге. Об этом в субботу рассказал сотрудник ОЗХО, который приехал в Брюссель на день открытых дверей европейских институтов.

Из Гааги образцы направят в две разные лаборатории для проведения параллельной проверки, а после сравнят результат. Если выводы экспертов будут отличаться, образцы направят уже в третью независимую лабораторию, чтобы обеспечить беспристрастность исследования.

«Миссия в Сирии завершила свою работу вчера, образцы сейчас в Нидерландах, идет процесс их разделения, чтобы отправить на исследования в разные лаборатории», — пояснил РИА Новости представитель ОЗХО.

Напомним, что в апреле организация «Белые каски» сообщила о «химатаке», которая якобы произошла в сирийской Думе и стала поводом для нанесения ракетного удара по САР со стороны США, Франции и Великобритании. При этом «каски» не предоставили никаких доказательств, кроме видеоролика, который Минобороны РФ назвало сфабрикованным.