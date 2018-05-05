Омбудсмен Армении: «В ходе протестов было задержано более 950 человек»

Ереван, 5 мая. В ходе недавних акций протеста, связанных с требованиями смены власти в стране, одну из заметных ролей в общественном поле сыграл уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян. В эксклюзивном интервью корреспондентам ФАН «народный защитник» Армении рассказал о своей деятельности в период акций протеста, а также назвал точное число задержанных полицией манифестантов.

— Если подвести краткие итоги протестных акций, можно ли сказать, что в их ходе все было абсолютно «законно и гладко», как писали некоторые СМИ? Или нарушения прав человека все-таки были?

— С самого начала массовых акций протеста, как в Ереване, так и в других регионах страны, наш офис работал фактически 24 часа в сутки. Мы должны были обладать всей информацией о малейших нарушениях прав человека, чтобы отрабатывать те звонки граждан, которые к нам поступали. Всего за все дни протестных акций в офис омбудсмена поступило 459 звонков с жалобами от митингующих на нашу «горячую линию». Также мы вели круглосуточный мониторинг публикаций СМИ и социальных сетей.

Мы были на постоянной связи с государственными структурами — прежде всего, прокуратурой и полицией, а также с лидерами протестного движения, что в той ситуации было крайне важно. Мы находились на постоянной связи с правозащитниками и адвокатами, а также с представителями международных организаций и журналистами.

— Какими были ключевые направления вашей деятельности в ходе протестов?

— Главная наша цель — это, естественно, защита прав человека, особенно людей, которые в ходе акций по тем или иным причинам были задержаны полицией. Сотрудники моего офиса с 13 апреля совершили более 70 визитов в отделения полиции, в рамках которых встретились с 974 задержанными гражданами, в том числе — с 22 арестованными.

Нужно признать — в целом ряде случаев задержанным гражданам полиция не зачитывала их права. Очень часто полицейские нарушали право задержанных на доступ к адвокату или к врачу. Также в некоторых случаях правозащитники сталкивались с проблемами при попытке войти на территорию полицейского участка. После вмешательства представителей моего офиса эти проблемы были устранены.

Кроме того, нами были установлены и запротоколированы факты применения силы по отношению к демонстрантам со стороны полицейских. Нам также поступили десятки жалоб в связи с применением специальных средств во время демонстраций. Особое внимание мы уделяли также задержанным несовершеннолетним, и защите их прав.

В рамках своих полномочий мы старались сделать все, чтобы все было максимально мирно и законно. Мне кажется, нам удалось справиться со своими задачами.

— Были ли в ходе протестов случаи избиения демонстрантов?

— Да, мы зафиксировали более десятка таких случаев, но все они происходили только на этапе доставки демонстрантов в полицию. В самих участках избиений людей не было, это подтвержденный факт.

— В последние дни в разных районах Армении фиксируются случаи насильственного ухода с должностей тех госслужащих, которые поддерживали прежнюю власть. Как вы считаете, в ряде случаев не нарушаются ли права этих людей?

— Вы знаете, это уже не относится к моей прямой компетенции. Я готов комментировать только случаи, когда нарушались права задержанных демонстрантов.

— А если уволенные госслужащие обратятся к вам за зашитой, вы будете готовы ее предоставить?

— Мы стараемся помогать всем, кто к нам приходит со своими проблемами. Пока из числа упомянутых вами лиц к нам еще никто не обращался.

— Тем не менее, массовые акции в поддержку кандидата в премьеры Никола Пашиняна наверняка еще продолжатся. Вы к ним как-то готовитесь?

— Мы постараемся сделать все, чтобы все митинги носили мирный характер. Мы будем так же пристально следить за развитием ситуации, и если будут случаи, входящие в нашу компетенцию, мы обязательно будем на них реагировать.