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Спецназ Росгвардии обезвредил мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком в Чувашии
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    Спецназ Росгвардии обезвредил мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком в Чувашии

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    Спецназ Росгвардии обезвредил мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком в Чувашии

    Москва, 5 мая. Спецназа Росгвардии задержал в Чебоксарах мужчину, который взял в заложники семью с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Чувашской Республике.

    По данным ведомства, 4 мая около 11.00 в полицию поступило сообщение о том, что в комнате одного из общежитий забаррикадировался мужчина, который взял в заложники семейную пару с маленьким ребенком.

    «Переговоры с забаррикадировавшимся мужчиной проводились под руководством министра внутренних дел по Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, оказывал сопротивление. Тогда было принято решение применить в отношении него силу», — говорится в сообщении.

    Операцию по захвату преступника провели бойцы спецназа Росгвардии. По предварительным данным, задержанный состоит на психиатрическом учете.

    Автор: Алексей Громов
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