Спецназ Росгвардии обезвредил мужчину, взявшего в заложники семью с ребенком в Чувашии

Москва, 5 мая. Спецназа Росгвардии задержал в Чебоксарах мужчину, который взял в заложники семью с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Чувашской Республике.

По данным ведомства, 4 мая около 11.00 в полицию поступило сообщение о том, что в комнате одного из общежитий забаррикадировался мужчина, который взял в заложники семейную пару с маленьким ребенком.

«Переговоры с забаррикадировавшимся мужчиной проводились под руководством министра внутренних дел по Чувашии генерал-майора полиции Сергея Неяскина. Мужчина отказывался добровольно сдаваться, оказывал сопротивление. Тогда было принято решение применить в отношении него силу», — говорится в сообщении.

Операцию по захвату преступника провели бойцы спецназа Росгвардии. По предварительным данным, задержанный состоит на психиатрическом учете.