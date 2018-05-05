Правительство утвердило программу развития Забайкалья, основанную на сотрудничестве с КНР

Москва, 5 мая. Правительство России утвердило программу развития Забайкалья на 2018-2025 годы, которая во многом основана на приграничном сотрудничестве региона с Китаем и Монголией.

«Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном порядке», — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Кабмин также поручил органам власти совместно с министерством финансов и министерством экономического развития предусмотреть расходы на реализацию забайкальской программы формировании федерального бюджета.

Отметим, что программа развития Забайкальского края, в частности, предполагает создание туристической инфраструктуры, увеличение пропускной способности пограничного пункта пропуска «Забайкальск», а также строительство железной дороги от границы России до аэропорта «Сицзяо» в Маньчжурии. Все это потребует выделения 42,7 млрд рублей, из которых 27 млрд рублей — это внебюджетные источники, а 573 млн — средства региона.