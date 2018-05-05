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МИД РФ: третья сессия комитета по подготовке конференции по ДНЯО пройдет весной 2019 года
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    МИД РФ: третья сессия комитета по подготовке конференции по ДНЯО пройдет весной 2019 года

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    МИД РФ: третья сессия комитета по подготовке конференции по ДНЯО пройдет весной 2019 года

    Москва, 5 мая. Новая сессия подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) будет проходить в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

    Накануне в Женеве завершила свою работу вторая сессия, в которой приняли участие представители государств-участников ДНЯО. Третья сессия подготовительного комитета пройдет в Нью-Йорке 29 апреля-10 мая 2019 года. По итогам второй сессии делегаты подтвердили приверженность всех государств-участников договора своим обязательствам.

    «ДНЯО остается «краеугольным камнем» международной безопасности, играет важнейшую роль в формировании и цементировании международно-правовой архитектуры разоружения и нераспространения», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что российская делегация подтвердила готовность к работе со всеми заинтересованными сторонами в вопросах создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке.

    Автор: Алексей Громов
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