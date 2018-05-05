Полиция назвала число задержанных на несогласованной акции Навального в Москве

Москва, 5 мая. Полиция задержала около 300 человек во время несанкционированной акции протеста в Москве, организованной Алексеем Навальным. Такие данные в субботу приводит Главное управление столичного главка.

«За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

Власти Москвы предлагали Навальному в качестве места проведения шествия проспект Сахарова, однако он отказался и провел несогласованную акцию на Тверской улице. Сам блогер также был задержан вместе со своими сторонниками за нарушение правил проведения публичных мероприятий.

Отметим, что ранее к Навальному обратилась прокуратура с призывом не нарушать закон, а уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова попросила его не манипулировать детьми и не вовлекать их в политическую деятельность. Акции протеста в субботу прошли в Москве, Петербурге, Красноярске, Новосибирске, Улан-Удэ, Иркутске и других городах.