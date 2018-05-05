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На Украине появились билборды с призывом к «освободительному походу» на Крым
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    На Украине появились билборды с призывом к «освободительному походу» на Крым

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    На Украине появились билборды с призывом к «освободительному походу» на Крым

    Москва, 5 мая. Украинские активисты установили на границе с Крымом билборды с призывами к силовому захвату полуострова. Фотографии рекламных щитов опубликовал киевский блогер Антон Ходза.

    На билбордах изображен полковник Петр Болбочан, который командовал войсками Украинской народной республики в ходе Крымской операции 1918 года. Войска попытались взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом.

    По словам активиста, на границе с Крымом размещено 20 билбордов, посвященных «освободительному походу» полковника Болбочана.

    «Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем», — написано на плакатах.

    При этом активист забыл упомянуть, что  операция Болбочана не увенчалась успехом, так как он был вынужден покинуть Крым по требованию немецких оккупационных войск, которые в тот момент размещались на полуострове.

    Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала возврат Крыма в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.

    Автор: Алексей Громов
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