Сирия восстанавливает единство: репортер ФАН запечатлел сдачу оружия боевиками и примирение в Хомсе

Новая партия боевиков, базирующихся в районе Растанского котла к северу от Хомса, сдала все свое оружие военнослужащим Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, значительная часть из них выразила желание пойти на примирение с официальным Дамаском и получить амнистию. Данное мероприятие в рамках капитуляции вооруженной оппозиции в районе на границе Хомса и Хамы освещал спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

Решение о добровольной сдаче данного анклава боевики приняли после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в САР и законного правительства арабской республики. После передачи имеющегося вооружения радикалы получают возможность беспрепятственно эвакуироваться в провинции Идлиб, Даръа или к протурецким вооруженным группировкам на север Алеппо.

Многие, однако, предпочли остаться в Хомсе и перейти на сторону правительственных войск САР. Данный вариант был предложен официальным Дамаском всем тем боевикам, которые не были замешаны в тяжких военных преступлениях и не являлись членами «Джебхат ан-Нусры»1 или «Исламского государства»1 (обе группировки запрещены в РФ), с целью быстрее прекратить кровопролитие в Сирии и всей страной вернуться к прежней нормальной жизни.

Корреспондент ФАН запечатлел, как члены местной администрации, представители командования САА и офицеры российского координационного центра принимали документы у нескольких десятков претендентов на получение амнистии. Ранее эти радикалы базировались в окрестностях города Талль-Бисса и Ар-Растан.

Растанский котел был сформирован еще в 2012-м году. С тех пор и до настоящего времени данный район удерживался отрядами Свободной сирийской армии (ССА), «Хайят Тахрир аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и других формирований. Подавляющее большинство сил так называемой вооруженной оппозиции согласилось покинуть анклав на севере от Хомса, и эвакуация уже началась, при этом, однако, некоторые отряды, связанные с «Ан-Нусрой», утверждают, что намерены продолжать сопротивление.

1 Организация запрещена на территории РФ.