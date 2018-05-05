Участники «Бессмертного полка» впервые прошли по улицам Амстердама и спели «Катюшу»

Амстердам, 5 мая. Известная международная акция «Бессмертный полк» впервые прошла в Амстердаме. Участники шествия прошли с портретами своих воевавших родственников от вокзала до центральной площади Дам, после чего исполнили военные песни — «Катюшу» и «День Победы».

По словам одного из организаторов Йоланты Д'Круа, в акции участвовали представители самых разных народов постсоветского пространства, включая азербайджанцев, казахов, белорусов и украинцев.

«И это очень хорошо, потому что нам всем необходимо помнить подвиг своих предков. Акцию было решено организовать в субботу, 5 мая, потому что 9 мая в Нидерландах рабочий день», — отметила она.

Еще один организатор Никита Ананьев, считает, что «Бессмертный полк» является не только акцией памяти, но и напоминанием о решающем вкладе, который внес Советский Союз в общую победу над фашистской Германией, передает ТАСС.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» проводится ежегодно по всему миру с 2014 года. Инициатором этого общественного движения стали томские журналисты, которые предложили своим согражданам выйти 9 мая с фотографиями своих родственников, которые воевали, были партизанами, тружениками тыла, узниками концлагерей, детьми войны или блокадниками.