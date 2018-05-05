Несовершеннолетние осужденные будут выращивать дыни и арбузы в Кемеровской области



Кемерово, 5 мая. Воспитанники колоний высадили экспериментальные для сибирского климата сорта бахчевых культур.

Как сообщает «Газета Кемерова», воспитанники Мариинской колонии в рамках обучения в ПТУ профессии «Рабочий зелёного хозяйства» высадили необычные для Кемерова культуры.

Сейчас молодежь уже посадила в теплицах помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, редис, лук и петрушку. Также осуждённые будут выращивать капусту, морковь, свёклу и кабачки. Также в колонии планируют создать сад с плодово-ягодными кустарниками.