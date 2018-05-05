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Общество
Несовершеннолетние осужденные будут выращивать дыни и арбузы в Кемеровской области
Общество
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    Несовершеннолетние осужденные будут выращивать дыни и арбузы в Кемеровской области

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    Несовершеннолетние осужденные будут выращивать дыни и арбузы в Кемеровской области
    Кемерово, 5 мая. Воспитанники колоний высадили экспериментальные для сибирского климата сорта бахчевых культур.

    Как сообщает «Газета Кемерова», воспитанники Мариинской колонии в рамках обучения в ПТУ профессии «Рабочий зелёного хозяйства» высадили необычные для Кемерова культуры.

    Сейчас молодежь уже посадила в теплицах помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, редис, лук и петрушку. Также осуждённые будут выращивать капусту, морковь, свёклу и кабачки. Также в колонии планируют создать сад с плодово-ягодными кустарниками.

    «Весь полученный урожай будет поставляться в столовую колонии для воспитанников. К примеру, в прошлом году удалось вырастить только помидоров и огурцов общим весом более 400 килограммов», — сообщили в ГУФСИН по Кемеровской области.

    Автор: Софья Куликова
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