Москва, 5 мая. Московский «Локомотив» в субботу обыграл дома петербургский «Зенит» со счетом 1:0 в матче 29-го тура чемпионата России. Единственный гол забил португальский легионер — нападающий «Локомотива» Эдер, который пробил ворота противника на 87-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» впервые за 14 лет стал чемпионом России, забрав почетное звание у «Спартака». Это третья победа в чемпионате на счету московского клуба. Команда уже занимала первые места в 2002 и 2004 годах.

Железнодорожники возглавили турнирную таблицу РФПЛ, одержав 18 побед, шесть раз сыграв вничью и потерпев пять поражений. На втором месте расположился московский «Спартак» (15,8,5), на третьем — «Краснодар» (16,5,8), на четвертом — ЦСКА (15,7,6), а на пятом — «Зенит» (13,11,5).