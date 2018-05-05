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Погиб основатель информационного агентства ANNA-News Марат Мусин
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    Погиб основатель информационного агентства ANNA-News Марат Мусин

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    Погиб основатель информационного агентства ANNA-News Марат Мусин

    Москва, 5 мая. Погиб основатель и глава информационного агентства ANNA-News Марат Мусин. Об этом сообщил военный корреспондент Олег Блохин.

    По данным телеграм-канала WarGonzo, Мусин умер в результате отрыва тромба в Казани. Марат Мусин являлся доктором экономических наук, специалистом по финансовой разведке, а также возглавлял кафедру Российского государственного торгово-экономического университета и читал лекции в Московском государственном университете. В 2011 году Мусин основал агентство ANNA-News. Агентство специализируется на оперативных новостях и репортажах из горячих точек.

    Изначально агентство создавалось с целью освещения гражданской войны в Ливии. После начала гражданской войны в Сирии, материалами ANNA-News заинтересовались иностранные новостные агентства. Корреспонденты ANNA-News также работают в Донбассе, в том числе непосредственно в зоне боевых действий.

    Автор: Алексей Громов
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